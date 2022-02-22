У Деспотовича родилась дочь. Футболист обещал назвать ее Леонида

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович стал отцом. 22 февраля у футболиста родилась дочь, девочку назвали Теоной.

«Папа любит тебя больше всего на свете», — подписал фото в Instagram Деспотович.

Напомним, что зимой футболист перешел из «Рубина» в «Арсенал». Тогда он рассказал, что у него не было конфликта с главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким, и даже обещал назвать дочь именем Леонида.