Челестини: «Не думаю, что у «Спартака» поменяется игровой стиль после ухода Станковича»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал изменения в игре «Спартака» после отставки Деяна Станковича.

— Как смена главного тренера в «Спартаке» повлияет на подготовку к матчу?

— Мы очень хорошо знаем «Спартак», — сказал Челестини журналистам на открытой тренировке. — Но все может меняться. Не думаю, что у команды поменяется игровой стиль. Мы будем готовиться в обычном режиме. Плюс мы должны думать, что нам делать в этом матче.

— Вы говорили, что команда на пределе. В двухнедельную паузу команда отдохнула?

— Нет. Потому это касалось тех людей, которые уезжают в сборную. Они на пределе. Им нужен был отдых, они очень много играют. Но хорошие игроки всегда уезжают в сборные. Это надо принимать. Но с остальными игроками мы можем очень хорошо поработать.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.