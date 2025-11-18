Футбол
Сегодня, 13:10

Фабио Челестини рассказал о физическом состоянии Акинфеева и Облякова перед матчем со «Спартаком»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о физических кондициях вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Ивана Облякова перед матчем со «Спартаком».

— Акинфеев готов сыграть со «Спартаком»? И как себя чувствуют Алвес с Мойзесом?

— Они все тренируются, — сказал Челестини на открытой тренировке. — В эти дни я приму решение, кто сыграет в матче с первых минут. Сегодня Акинфеев тренировался. Очевидно, что шаг вперед. Это означает, что мы идем в правильном направлении. Только Игорь может сказать, готов ли он или нет. У него пока не спрашивал, как здоровье. Но у него хватает опыта, чтобы понять свою готовность.

— А Обляков?

— Завтра он будет принимать участие в тренировочном процессе.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.

Иван Обляков
Игорь Акинфеев
Фабио Челестини
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
