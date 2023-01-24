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Сегодня, 16:00

Медведева — о российском футболе: «Российского Месси или Роналду у нас нет»

Евгения Медведева высказалась об уровне российского футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» высказалась об уровне российского футбола. Она также заявила, что оценила выносливость спортсменов во время сборов «Динамо» в Абу-Даби.

— Ирина Роднина утверждает, что российский футбол находится на уровне ниже плинтуса. Вы согласны?

— В разных странах есть разные виды спорта, которыми страна гордится. У нас это фигурное катание, в какой-то степени биатлон, хоккей, теннис. Но есть виды спорта, которые или подтягиваются к ведущим, или развиваются.

В нашей стране футбол очень востребован, но, если оценить на мировом уровне, российского Месси или Роналду у нас, к сожалению, нет. Зато есть свои герои. На тренировках «Динамо» я восхитилась выносливостью ребят: под палящим солнцем бегают, потом силовые изнуряющие занятия... Уверена: если продолжать работу, все будет. Давайте подождем и продолжим болеть за наших ребят.

Евгения Медведева. «Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Евгения Медведева
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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