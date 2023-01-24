Анцелиович рассказала, сколько может длиться тяжба между клубами о срыве товарищеских матчей

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила, сколько может длиться тяжба между российскими клубами и европейскими о срыве товарищеских матчей.

«Рассмотрение всех обстоятельств дел и вынесение итоговых вердиктов точно займет несколько месяцев. Обычно судопроизводство по таким делам идет не совсем быстро. Например, в англосаксонской системе они могут рассматриваться очень долго. В этом плане российская правовая система намного более гибкая и мобильная», — приводит слова Анцелиович RT.

Ранее юрист заявила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) скорее всего не станет рассматривать дела об отказе европейских клубов играть с российскими.

На зимних сборах с российскими командами отказались проводить товарищеские матчи «Левски», «Берое» (оба — Болгария), «Тисакечке» (Венгрия) и «Вайле» (Дания).