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Газизов прокомментировал возможный переход Орье в «Спартак»

19:31
Серж Орье. Фото ФК «Тоттенхэм».
Серж Орье. Фото ФК «Тоттенхэм».
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил возможность появления в команде защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье. По данным Sky Sports, в московском клубе появляется все больше уверенности, что сделка состоится.

— По ходу матча появилась информация, что «Спартак» может подписать Сержа Орье. На ваш взгляд, это хороший футболист?

— Игрок топового уровня. Если он придет в «Спартак», то это, конечно, будет усиление. Но я не буду ничего ни отрицать, ни подтверждать. Мы работаем по нескольким футболистам. У нас несколько направлений в этом плане, впереди еще есть время.

— Учитывая очередной блестящий матч Зобнина, команде еще нужен игрок на правый фланг?

— Роман показывает суперскую игру, очень интересную. Он один из ведущих игроков. Давайте держать за него кулаки, уже обратили вниманием на Зобнина специалисты из других клубов. Это говорит о многом, значит он правильно работает и развивается. (Артем Калинин)

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