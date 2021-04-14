Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при РФС рассмотрела обращение «Спартака» на работу главного арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2). Все решения судьи были признаны верными.

ЭСК при президенте РФС считает, что судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча. Решение мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Контакт футболиста с Квинси Промесом был расценен как игровой.

Экспертно-судейская комиссия считает, что судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 52-й минуте матча. Было определено, что мяч отрикошетил от груди игрока Пабло Насименто, не коснувшись его руки.

ЭСК РФС признала, что судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 87-й минуте матча. Решение мотивировано тем, что после рикошета от бедра Сильянова мяч не коснулся руки защитника.

В голосовании по матчу приняли участие шесть членов ЭСК: Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди. Николай Левников и Сергей Зуев взяли самоотвод. Решения по всем трем эпизодам были приняты единогласно.

«Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 баллами располагается на второй строчке.