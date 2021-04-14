Акинфеев отреагировал на уход Василия Березуцкого из ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на новость о том, что Василий Березуцкий покинул клуб.

«Опять уходит. Думает, что надолго. На связи», — написал Акинфеев в Instagram.

38-летний российский специалист входил в штаб армейцев с августа 2020 года. В качестве футболиста Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018-й. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА-2004/05.

С января прошлого года по август 2020-го Березуцкий также работал заместителем гендиректора московского клуба.

Позже, 14 апреля, Василий Березуцкий объявил, что продолжит карьеру в тренерском штабе Виктора Гончаренко в «Краснодаре».