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Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в «Тамбове» по делу о банкротстве

15:59
Футболисты &quot;Тамбова&quot;. Фото ФК "Тамбов"
Футболисты &amp;quot;Тамбова&amp;quot;. Фото ФК &quot;Тамбов&quot;
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Представитель Арбитражного суда Тамбовской области сообщил, что была назначена процедура наблюдения в отношении футбольного клуба «Тамбов» по делу о банкротстве.

«До 10 августа в отношении футбольного клуба «Тамбов» введено наблюдение, временным управляющим назначена Никитина Марина Сергеевна из ассоциация арбитражных управляющих «Паритет», — цитирует ТАСС представителя Арбитражного суда.

В декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой. Причиной стали задолженности по зарплате перед футболистами и сотрудниками клуба. Кредиторская задолженность клуба составляет 536,8 млн рублей.

В конце января 2021 года руководство «Тамбова» подало иск в арбитражный суд о признании клуба банкротом.

«Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11146845

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