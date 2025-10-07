ЭСК рассмотрит два эпизода в матче ЦСКА — «Спартак»

ЭСК РФС рассмотрит два эпизода по итогам матча 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:2). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» попросил комиссию рассмотреть эпизод с назначенным пенальти на 8-й минуте за фол Жедсона Фернандеша на нападающем ЦСКА Алеррандро и момент на 70-й минуте с неназначенным пенальти в ворота соперника после нарушения на полузащитнике Наиле Умярове.

После 11 туров «Спартак» с 18 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является ЦСКА с 24 баллами.