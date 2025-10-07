Ташуев раскритиковал тактику Станковича: «Нельзя уходить от себя, схема должна работать как швейцарские часы»



Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.



«До дерби «Спартак» играл неплохо, а на матч выбрал другую схему и провалился. Нельзя уходить от себя. Что-то хорошее надо совершенствовать, а не менять. Знаю это на своем опыте. Схему нужно одну отрабатывать. Она должна работать четко, как швейцарские часы. А каждый раз менять бесполезно, все будет постоянно ломаться», — сказал Ташуев «СЭ».



«Спартак» после 11 туров набрал 18 очков и идет на 6 месте в таблице РПЛ.