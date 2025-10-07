«Ахмат» и КДК обрались в ЭСК РФС по удалению защитника Ндонга

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 11-го тура между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

КДК РФС и «Ахмат» попросили комиссию разобрать эпизод с удалением защитника Усмана Ндонга на 81-й минуте встречи.

Ранее «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга. Сам Эдуард заявил, что готов на прохождение полиграфа, чтобы доказать свою невиновность.