Сегодня, 13:12

«Ахмат» и КДК обрались в ЭСК РФС по удалению защитника Ндонга

Константин Белов
Корреспондент

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 11-го тура между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

КДК РФС и «Ахмат» попросили комиссию разобрать эпизод с удалением защитника Усмана Ндонга на 81-й минуте встречи.

Ранее «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга. Сам Эдуард заявил, что готов на прохождение полиграфа, чтобы доказать свою невиновность.

Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Усман Ндонг
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
2
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
3
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
6
 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
7
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 13:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
18.10 13:00
Пари НН – Акрон
 - : -
18.10 15:15
Спартак – Ростов
 - : -
18.10 17:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
18.10 19:45
Локомотив – ЦСКА
 - : -
19.10 14:30
Сочи – Зенит
 - : -
19.10 17:00
Рубин – Балтика
 - : -
19.10 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

