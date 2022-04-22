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Красножан: «Женщины могут судить матчи любых команд в России»

Красножан считает, что женщины могут судить матчи любых команд в России
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан прокомментировал предложение жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У нас динамично развивается женское футбольное судейство, — приводит слова Красножана Sport24. — Девушки, которые обслуживают футбольные игры профессиональных команд, делают это с хорошим темпом и качеством. В назначении судей на встречи гендер — не первый признак. Первой причиной является профессионализм и понимание футбола«.

Тренер высказался о российском арбитре Анастасии Пустовойтовой.

«Пустовойтова — это знамя арбитров в женском футболе. Анастасия обслуживала и женскую Лигу чемпионов, и финал Олимпиады и уже имеет опыт назначений на игры РПЛ и ФНЛ. Она очень квалифицированный специалист с высоким уровнем понимания футбола и качественным преподнесением материала. Поэтому вопрос функциональных различий и профессионализма — это не то, что достойно обсуждения. Женщины могут судить матчи любых команд в России», — сказал он.

Также Красножан ответил на вопрос о том, есть ли еще женщины, достойные обслуживать матчи Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ).

«Качество обслуживания на играх женскими арбитрами только растет. Выделить кого-то, а про кого-то умолчать не могу. С Пустовойтовой общался лично, с другими девочками не пересекался. Оценивать их — работа инспекторов и коллегии арбитров. Поэтому давайте пока без имен. Но очень сильные рефери точно есть, а новые таланты растут — это определенно«, — заявил тренер.

Ранее Салихова, комментируя недопуск Пустовойтовой до работы на женском чемпионате Европы 2022 года, выступила с предложением о том, чтобы женщины-арбитры судили встречи РПЛ.

«В мужском футболе не хватает грамотных судей. Предлагаю футбольным властям обратить внимание на женщин-арбитров и разрешить им судить мужские команды в РПЛ», — сказала она «СЭ».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-22-krasnozhan-zhenshchiny-mogut-sudit-matchi-lyubykh-komand-v-rossii-oni-delayut-eto-s-khoroshim-tempom-i-kachestvom

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