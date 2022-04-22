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Агент Кухты — о состоянии игрока после дисквалификации: «Не очень хорошо себя чувствует»

Агент Кухты рассказал о состоянии футболиста «Локомотива» после дисквалификации
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранить его клиента на два матча Тинькофф РПЛ.

«Конечно, он не очень хорошо себя чувствует, потому что впереди у «Локомотива» важные игры, которые он пропустит, — сказал Мартинович «СЭ». — Но что мы можем поделать? Это футбол. Иногда подобные вещи случаются. Нужно идти дальше. Давление? Люди могут говорить все, что угодно. Это обычная реакция. Иногда она нормальная, иногда не очень. Не думаю, что в этой ситуации может быть какой-то негатив по отношению к Кухте. Что мы можем поделать, если это уже случилось? Нам нужно успокоиться и не обращать внимания на подобные вещи. Необходимо готовиться к следующим играм. Вот, что важно. Все остальное — нет».

Напомним, что 60-й минуте встречи 25-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Локомотив» Кухта и защитник Родригау боролись и упали в штрафной южан, после чего нападающий попытался встать и придавил коленом защитника, который в ответ ударил его ногой сзади. Оба игрока получили красные карточки.

В нынешнем сезоне 25-летний чех забил два мяча и отдал две результативные передачи в семи матчах за «Локомотив». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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 - : -
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