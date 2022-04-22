Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранить его клиента на два матча Тинькофф РПЛ.

«Конечно, он не очень хорошо себя чувствует, потому что впереди у «Локомотива» важные игры, которые он пропустит, — сказал Мартинович «СЭ». — Но что мы можем поделать? Это футбол. Иногда подобные вещи случаются. Нужно идти дальше. Давление? Люди могут говорить все, что угодно. Это обычная реакция. Иногда она нормальная, иногда не очень. Не думаю, что в этой ситуации может быть какой-то негатив по отношению к Кухте. Что мы можем поделать, если это уже случилось? Нам нужно успокоиться и не обращать внимания на подобные вещи. Необходимо готовиться к следующим играм. Вот, что важно. Все остальное — нет».

Напомним, что 60-й минуте встречи 25-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Локомотив» Кухта и защитник Родригау боролись и упали в штрафной южан, после чего нападающий попытался встать и придавил коленом защитника, который в ответ ударил его ногой сзади. Оба игрока получили красные карточки.

В нынешнем сезоне 25-летний чех забил два мяча и отдал две результативные передачи в семи матчах за «Локомотив». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.