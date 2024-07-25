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Барко рассказал, на какой позиции будет играть в «Спартаке»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, на какой позиции будет играть за красно-белых.

«В «Спартаке» меня видят «десяткой»? Да, общался с тренером. Меня как раз хотят использовать в центре атаки. Но вообще готов играть на любой позиции. Лишь бы приносить команде больше пользы!

Любимая позиция на поле? Могу играть слева в атаке, могу быть плеймейкером. Играть в центре мне удобнее, люблю часто получать мяч. Эта позиция мне нравится больше всего!» — цитирует игрока пресс-служба клуба.

25 июля «Спартак» объявил о переходе Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Соглашение с 25-летним аргентинцем рассчитано на три года.

С января нынешнего года Барко выступал за «Ривер Плейт». В прошлом сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за аргентинский клуб.

 

Источник: ФК
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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