Игонин уверен, что уход Рибалты никак не отразится на «Зените»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал уход Хавьера Рибалты с поста спортивного директора клуба.

«Новость и не более того. Я уверен, что в этой связи «Зенит» не пропадет. У «Зенита» есть имя, у «Газпрома» — мировое имя, поэтому сейчас, как обычно, выстроится очередь из желающих попасть на этот пост. Особых причин и, уж тем более, каких-то проблем для «Зенита» я не вижу. Можно поблагодарить Рибальта за проведенное время с клубом», — заявил «СЭ» Игонин.

Также он расценил Андрея Аршавина, как кандидата на пост нового спортивного директора клуба:

«Я уверен, что у него есть необходимые компетенции. Если он хочет, то, во всяком случае, может претендовать на эту роль. У Аршавина есть преимущество: имя, понимание. Я думаю его кандидатура — нормальный вариант» — добавил Игонин.

В четверг, 8 апреля, «Зенит» обьявил об уходе Хавьера Рибалты с поста спортивного директора клуба.

(Ангелина Коляда)