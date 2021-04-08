Источник: Рибалта после «Зенита» будет работать в «Парме»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта продолжит карьеру в «Парме», сообщает 8 апреля итальянский журналист Николо Скира. Указано, что он получит должность технического директора.

Ранее Скира сообщал, что «Парма» летом планирует изменения в управлении клубом. Команда занимает 19-е место в серии А, имея в активе 20 очков в 29 матчах, располагаясь в зоне вылета.

8 апреля «Зенит» объявил, что 40-летний испанец покидает клуб. Ранее он также работал в «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе» и «Торино».

«Конечно, мне немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым», — признался Рибалта после ухода.

Функционер работал в «Зените» с 2018 года. Команда занимает первое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 51 очко в 24 матчах.

По данным Sportparma, управляющий директор «Пармы» Япа Калму искал себе помощника. Источник указывает, что на эту роль он выбрал именно Рибалту.