Эраковича ждут в «Зените» на следующей неделе

Как стало известно «СЭ», потенциальный новичок «Зенита» 22-летний защитник «Црвены Звезды» и сборной Сербии Страхиня Эракович должен прибыть в Санкт-Петербург на следующей неделе. Информация ряда СМИ о том, что футболист уже находится в Северной столице, не соответствует действительности.

После прибытия в расположение сине-бело-голубых игрок пройдет медосмотр. Если его результат станет положительным, балканец заключит с чемпионами России многолетний контракт.