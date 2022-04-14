Николсон — лучший игрок 24-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон стал лучшим игроком 24-го тура Тинькофф РПЛ по итогам голосования «СЭ» совместно с ВКонтакте.

В 24-м туре московский клуб на своем поле принимал тульский «Арсенал». Красно-белые выиграли со счетом 3:0, а Николсон оформил дубль во втором тайме.

Всего в РПЛ уроженец Ямайки провел 6 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.