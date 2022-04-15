Филин и Набиуллин присоединись к работе в общей группе «Химок»

Защитники Александр Филин и Эльмир Набиуллин присоединись к работе в общей группе «Химок», сообщает пресс-служба клуба.

Оба футболист восстановились после повреждений.

В этом сезоне 27-летний Набиуллин провел в Тинькофф РПЛ 18 матчей и забил 1 гол. В активе 25-летнего Филина 15 матчей.

В ближайшем туре подмосковная команда сыграет против «Нижнего Новгорода» на выезде. Встреча пройдет 17 апреля.