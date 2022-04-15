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Сегодня, 17:18

Филин и Набиуллин присоединись к работе в общей группе «Химок»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитники Александр Филин и Эльмир Набиуллин присоединись к работе в общей группе «Химок», сообщает пресс-служба клуба.

Оба футболист восстановились после повреждений.

В этом сезоне 27-летний Набиуллин провел в Тинькофф РПЛ 18 матчей и забил 1 гол. В активе 25-летнего Филина 15 матчей.

В ближайшем туре подмосковная команда сыграет против «Нижнего Новгорода» на выезде. Встреча пройдет 17 апреля.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Александр Филин
Эльмир Набиуллин
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
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 - : -
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Арсенал – Ростов
 - : -
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Сочи – Локомотив
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