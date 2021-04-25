Шамиль Газизов — о матче против «Сочи»: «Показалось, что Терехов играл рукой»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» поражение башкирской команды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:3).
«Пенальти у нас был. Перед этим, правда, мне показалось, что Терехов играл рукой. По этому эпизоду надо смотреть. В любом случае игра и с нашей стороны, и со стороны «Сочи» была очень интересная. Хотели выиграть, поэтому, естественно, играли вперед, получили контратаку», — сказал Газизов «СЭ».
Газизов также ответил на вопрос, будут ли уфимцы подавать по каким-то эпизодам в ЭСК РФС.
«Сейчас, по горячим следам не хотел бы что-нибудь говорить. Посмотрим повторы. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, это придавало нам силы. Мне кажется, что играем сейчас агрессивно и в интересный футбол», — добавил Газизов.
«Сочи» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 14-я строчка и 20 баллов.
(Екатерина Звенигородская)
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