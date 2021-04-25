«Спартак» — ЦСКА: Ахметов удален за фол на Соболеве
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил красную карточку на 37-й минуте матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Футболист армейцев грубо сбил с ног нападающего «Спартака» Александра Соболева. Главный арбитр встречи Павел Кукуян принял решение удалить игрока после просмотра повтора.
Покидая поле, 23-летний российский футболист ударил ногой по стенду перед спуском в подтрибунное помещение.
Это удаление стало для Ахметова вторым в сезоне. В первый раз он получил красную карточку в матче 23-го тура против «Зенита» (2:3).
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