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«Спартак» — ЦСКА: Ахметов удален за фол на Соболеве

17:12
Ильзат Ахметов сбивает Александра Соболева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ильзат Ахметов сбивает Александра Соболева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил красную карточку на 37-й минуте матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Футболист армейцев грубо сбил с ног нападающего «Спартака» Александра Соболева. Главный арбитр встречи Павел Кукуян принял решение удалить игрока после просмотра повтора.

Покидая поле, 23-летний российский футболист ударил ногой по стенду перед спуском в подтрибунное помещение.

Это удаление стало для Ахметова вторым в сезоне. В первый раз он получил красную карточку в матче 23-го тура против «Зенита» (2:3).

Прямая текстовая трансляция матча «Спартак» — ЦСКА

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры