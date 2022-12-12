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Экс-советник Федуна: «Неудивительно, что «Спартак» пытается заполучить Пиняева»

Иван Шитик
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на возможный переход полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.

«Неудивительно, что «Спартак» пытается заполучить Пиняева. Сергей — очень ценный актив, который мог оказаться в команде еще год назад.

У Пиняева огромный талант, он уже готов к «Спартаку». Думаю, Сергей сможет там заиграть», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

1 декабря 2022 года Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

В текущем сезоне хавбек провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-pinyaev-uzhe-gotov-k-spartaku-on-smozhet-tam-zaigrat/
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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