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Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка»

Сергей Разин
корреспондент
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Сергей Пиняев.

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка».

Награда вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года. Пиняев в голосовании опередил форварда «Динамо» Константина Тюкавина (258 баллов), полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова (172 балла), полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко (129 баллов) и защитника «Ростова» Александра Сильянова (124 балла).

Также впервые премия «Первая пятерка» была разыграна среди девушек. Победительницей стала полузащитник ЦСКА Татьяна Петрова.

В текущем сезоне Пиняев провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

Источник: https://www.dfl.org.ru/news/13093/
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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