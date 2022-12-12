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12 декабря, 20:58

Иск Газизова к Федуну на 365 миллионов рублей рассмотрят в суде 30 января

Иван Шитик
Корреспондент
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Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что Хорошевский районный суд города Москвы 30 января 2023 года рассмотрит иск бывшего генерального директора московского клуба Шамиля Газизова к бывшему владельцу футбольного клуба Леониду Федуну.

«Господин Газизов подавал иск на 365 миллионов рублей к Федуну. Уфимский суд признал, что данный иск к трудовым спорам никакого отношения не имеет и это иск лично к Леониду Арнольдовичу. В связи с этим дело направили в Хорошевский районный суд. Наконец оно пришло, дата назначена.

Суд ждал, пока выйдет срок обжалования определения, потом формировал дело и направил его через Верховный суд Башкирии в Москву — из Московского городского суда в Хорошевский. Поэтому так долго, это обычная практика и ничего сверхъестественного здесь нет", — объяснила юрист ТАСС.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16573417

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35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Шамиль Газизов
2
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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