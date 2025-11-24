Александр Мостовой сочинил стих в честь Никиты Симоняна

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой опубликовал видео, в котором зачитал собственный стих о Никите Симоняне. Легенда красно-белых ушел из жизни в возрасте 99 лет в воскресенье, 23 ноября.

«Прощай, прекрасный человек.

Твоя эпоха — целый век!

Свой путь прошел ты без изъян.

Прощай, великий Симонян», — опубликовал Мостовой в Telegram-канале.

В качестве футболиста Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

В роли главного тренера «Спартака» Симонян дважды выиграл чемпионат СССР (1962, 1969) и три раза Кубок СССР (1963, 1965, 1971). Также он возглавлял «Арарат», с которым стал чемпионом СССР и обладателем Кубка в 1973 году.