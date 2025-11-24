Председатель ФГР Шишкарев — о смерти Симоняна: «Это огромная, невосполнимая потеря для всех нас»

Председатель Высшего Совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал новость о смерти бывшего нападающего сборной СССР Никиты Симоняна.

«Масштаб личности и достижения Никиты Павловича Симоняна впечатляют. Представьте, со сборной СССР он побеждал еще на Олимпийских играх в 1956 году. Его рекорд по забитым мячам в составе московского «Спартака» до сих пор остается непревзойденным. Колоссальных достижений Никита Павлович добился и как тренер, выигрывая всевозможные трофеи не только со «Спартаком», но и с ереванским «Араратом». Огромный вклад в развитие футбола Симонян внес в качестве одного из руководителей Российского футбольного союза. Мы были знакомы еще с 1994 года, прежде всего нас объединяла любовь к столичному «Спартаку». Уверен, что для представителей всех видов спорта он является примером патриотизма и любви к футболу, эталоном служения отечественному спорту и своей стране. Вне всяких сомнений, это огромная, невосполнимая потеря для всех нас», — сказал Шишкарев.

Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

В качестве футболиста Симонян выступал за «Динамо» из Сухуми, московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР и дважды выиграл Кубок страны. В составе сборной СССР в 1956 году Симонян выиграл Олимпиаду Мельбурне.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР.