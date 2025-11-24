Овчинников назначен директором академии «Локомотива»

Бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников назначен директором академии железнодорожников, сообщает пресс-служба клуба. Его представил генеральный директор московского клуба Борис Ротенберг.

«Очень рад вернуться туда, где я провел много ярких лет своей карьеры. «Локомотив» — знаковое для меня место, поэтому над предложением возглавить Академию долго не раздумывал. Я благодарен руководству за оказанное мне доверие. Вместе мы продолжим развивать Единую систему подготовки воспитанников, чтобы увеличивать их количество в главной команде», — цитирует 55-летнего Овчинникова пресс-служба клуба.

Ранее Овчинников занимал должность начальника отдела подготовки тренеров Академии РФС. Он покинул пост 20 ноября.

Овчинников играл за «Локомотив» с 1992 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. Вместе с командой он по два раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.