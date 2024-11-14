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Жирков о гражданстве РФ для Сантоса: «С одной стороны это плохо, а с другой — все законно»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» высказался о выдаче российского гражданства бразильскому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Дуглас Сантос прожил много лет в России. Если честно, то у меня двоякое впечатление от этой новости, получается, что Сантос не будет считаться легионером в РПЛ. С одной стороны это плохо. Получается, что «Зенит» теоретически может выпустить на поле одного русского футболиста и соблюсти лимит. А с другой стороны все законно. Мое мнение, российским клубам нужно искать и воспитывать своих молодых игроков», — сказал Жирков «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
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Оренбург – Зенит
 - : -
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