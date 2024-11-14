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Сегодня, 12:30

Чанов считает, что Латышонок гораздо сильнее Адамова

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о голкиперах «Зенита» Евгении Латышонке и Денисе Адамове.

«Латышонок гораздо сильнее Адамова как вратарь. Игры это мнение подтверждают. Латышонок — вообще один из лучших голкиперов страны, если бы не эта беда с травмой.

У Адамова видны неуверенные действия, некая суета. Суета заметна, особенно для тех, кто этим занимается. Это касается выбора позиции, у него небольшие запаздывания. Думаю, травма Латышонка не повлияет на чемпионскую гонку. К тому же близится пауза, и там уже все вратари встанут в строй», — заявил Чанов Legalbet.

Латышонок получил повреждение мышц бедра в матче 14-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1).

В этом сезоне 26-летний Латышонок сыграл за «Зенит» в 15 матчах во всех турнирах. Он пропустил 7 голов и провел 10 матчей на ноль. 26-летний Адамов принял участие в 9 играх за сине-бело-голубых в текущем сезоне. Он пропустил 4 мяча и 5 раз сыграл на ноль.

Источник: Legalbet.ru
Вячеслав Чанов
Денис Адамов
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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