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Сегодня, 12:50

В «Спартаке» были недовольны работой Амарала на трансферном рынке

Сергей Разин
корреспондент
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Томаш Амарал.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны причины, почему Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака».

По сведениям «РБК Спорт», решение об уходе португальского специалиста было принято в конце октября, когда Амарал представил свою стратегию на зимнее трансферное окно. Также вопросы о работе Амарала были у руководства еще летом из-за двух трансферов, которые не состоялись.

Источники издания сообщили, что трансфер полузащитника Керема Актюркоглу из «Галатасарая» практически был согласован, но Амарал не хотел удовлетворять зарплатные требования игрока в 4 миллиона евро в год. Португалец считал, что турок усилит команду, но его переход мог привести к недовольству других футболистов из-за своей зарплаты.

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33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

Источник: РБК
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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