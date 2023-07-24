Дьяков: «Четыре миллиона за Дуарте — деньги на ветер»

Экс-футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» высказал мнение о парагвайском защитнике «Спартака» Алексисе Дуарте.

— «С такой обороной невозможно бороться за чемпионство!» — написал Радимов в своем телеграм-канале, увидев стартовый состав «Спартака» на матч с «Оренбургом». Вы Владислава понимаете?

— Разумеется. За эти 90 минут все убедились, что «Спартаку» надо срочно усиливать линию обороны. Иначе придется туго. Дуарте весной запомнился исключительно ошибками. Начался новый сезон — ничего не изменилось. Смотришь на парня и думаешь: вот зачем в России такие иностранцы? Какая от них польза?

— За парагвайца заплатили четыре миллиона евро. Деньги на ветер?

— Да. Были бы сейчас морозы — мы могли бы рассуждать о сложностях адаптации, еще каких-то нюансах, которые не позволяют футболисту проявить себя. Но на дворе лето, прекрасные поля, человек в команде уже полгода, жив-здоров — и что в итоге? Ошибки-то системные! Каждый матч одно и то же!

— Неужели Дуарте настолько слабый защитник?

— Да! Это не игрок уровня «Спартака»! Матч с «Оренбургом» из-за дисквалификации пропускал Джикия. Полагаю, в следующих турах в центре обороны выйдут он и Литвинов, а парагваец сядет на лавочку.