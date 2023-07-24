Агент Соу не исключил возвращения игрока в «Ростов»

Агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы форварда «Ростова» Али Соу, выступающего на правах аренды за «Анкарагюджю», высказался о будущем своего клиента.

«Закончена ли история Али с «Ростовом»? Сейчас рано об этом говорить, мы не знаем наверняка. Мы отправили в клуб письмо, в котором говорилось о том, что Соу проведет следующий сезон в Турции. Но после этого у него останется еще один гол контракта с «Ростовом», всякое может случиться», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».

«Анкарагюджю» арендовал 29-летнего гамбийца летом прошлого года. Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2024 года.