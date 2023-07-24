Капелло — о Захаряне: «Лацио» — прекрасный клуб для начала карьеры в Европе»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Захарян и «Лацио»? Это прекрасный клуб для молодого игрока, чтобы начать карьеру в зарубежном футболе», — сказал Капелло «СЭ».

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.