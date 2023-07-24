«Смотришь на Дуарте и думаешь: зачем в России такие иностранцы?» Дьяков — о гонке за золото и проблемах «Спартака»

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков рецензирует ключевые события старта РПЛ.

Смолов — бомбардир, а не распасовщик!

— Главная неожиданность тура?

— Домашнее поражение «Динамо». Результат в Екатеринбурге удивил в меньшей степени — все-таки у ЦСКА сейчас серьезные кадровые проблемы. Я и не ждал от армейцев феерии.

— Герой тура?

— Ну, вариантов тут немного. Хлусевич внезапно сотворил дубль, однако сзади не отличался надежностью — как и вся спартаковская оборона. Согласитесь, для защитника это не лучшая характеристика. В матче с «Динамо» здорово выглядел Кордоба, а в Нижнем — Кассьерра. Форвард «Зенита» забил больше — его и выбираю.

— Разочарование тура?

— «Динамо». Как по результату, так и по качеству игры. Все ждали, что с приходом нового тренера команда преобразится, будет показывать яркий футбол, но... Похоже, динамовцы еще не до конца поняли требования Марцела Лички.

— Верите, что чех выведет клуб на новый уровень?

— Ну а почему нет? Он сделал брестское «Динамо» чемпионом. В «Оренбурге» тоже прекрасно себя зарекомендовал. Мы привыкли, что в РПЛ команды второй восьмерки действуют строго от обороны. Вперед никто не бежит, главное — сзади на ноль. Но при Личке «Оренбург» никогда так не играл. Все неслись в атаку.

— Значит, и «Динамо» скоро понесется?

— Наверняка. Просто надо подождать. Летнее межсезонье короткое, у Лички было мало времени, чтобы все отладить.

— Что он уже изменил?

— Теперь «Динамо» больше атакует через центр. Смолов отходит глубже, действует в подыгрыше, а на острие выдвинут Тюкавин.

— Смолов в роли «десятки» — удачная находка?

— Не факт. Да, в матче с «Краснодаром» Федор был очень активен, забил. Но в чужой штрафной, на мой взгляд, он наиболее опасен. Смолов — бомбардир, а не распасовщик!

— Если выпускать его в нападении, куда ж девать Тюкавина? На скамейку?

— Зачем? Можно играть по схеме 4-4-2. Впрочем, Личке нужно думать не только об атаке, но и о защите, где проблем хватает. Бальбуэна пока не впечатляет, а Фернандес и Даса вообще на ровном месте привезли два гола.

Ярошик сохранил все лучшее, что построил Личка

— «С такой обороной невозможно бороться за чемпионство!» — написал Радимов в своем телеграм-канале, увидев стартовый состав «Спартака» на матч с «Оренбургом». Вы Владислава понимаете?

— Разумеется. За эти 90 минут все убедились, что «Спартаку» надо срочно усиливать линию обороны. Иначе придется туго. Дуарте весной запомнился исключительно ошибками. Начался новый сезон — ничего не изменилось. Смотришь на парня и думаешь: вот зачем в России такие иностранцы? Какая от них польза?

— За парагвайца заплатили четыре миллиона евро. Деньги на ветер?

— Да. Были бы сейчас морозы — мы могли бы рассуждать о сложностях адаптации, еще каких-то нюансах, которые не позволяют футболисту проявить себя. Но на дворе лето, прекрасные поля, человек в команде уже полгода, жив-здоров — и что в итоге? Ошибки-то системные! Каждый матч одно и то же!

— Неужели Дуарте настолько слабый защитник?

— Да! Это не игрок уровня «Спартака»! Матч с «Оренбургом» из-за дисквалификации пропускал Джикия. Полагаю, в следующих турах в центре обороны выйдут он и Литвинов, а парагваец сядет на лавочку.

— Как вам Бонгонда?

— Быстрый, техничный, поляну видит. Но ему как раз нужно время, чтобы освоиться. Вообще у «Спартака» вырисовывается интересная атакующая группа. Промес, Бонгонда, Медина, Мозес и на острие Соболев.

— Против «Оренбурга» в центре нападения вышел Мелешин.

— Когда в 19 лет получаешь такой шанс, надо вгрызаться в него зубами. Второго-то может уже и не быть. К сожалению, каких-то разумных действий в атаке со стороны Мелешина я не увидел. Хотя в старании ему не откажешь. Бодался, цеплялся. Имел неплохой момент, но с ударом затянул.

— «Спартак» победу заслужил?

— На мой взгляд, более справедливым результатом была бы ничья. «Оренбург» мне понравился. Отмечу Иржи Ярошика, который не стал ничего ломать. Наоборот, сохранил все лучшее, что построил Личка. Команда разноплановая. Быстро выбегает в контратаки, но может и позиционно играть, хорошо держит мяч. У аргентинского трио — Веры, Флорентина и Мансильи — впереди полная свобода, никаких жестких рамок. Уверен, и в этом сезоне «Оренбург» многим попортит крови.

— А на что может рассчитывать «Спартак»?

— Если укрепит оборону — поборется за чемпионство. Пока же у «Спартака» колоссальные проблемы в переходных фазах. При потере мяча и контратаке соперника остается куча свободных зон. Зато в нападении все нормально. Есть и голы, и моменты. А главное, там у Гильермо Абаскаля приличный выбор исполнителей. Чего не скажешь о защитниках.

С командами уровня «Пари НН» можно справиться и без Малкома

— «Зенит» без Малкома и Вендела уже не безоговорочный фаворит РПЛ?

— Малком — огромная потеря! Лучший бомбардир прошлого чемпионата, причем не только забивал, но и отдавал. Вендел — ключевая фигура в середине поля. Матч в Нижнем Новгороде показал, что с командами такого уровня можно справиться и без этих бразильцев. Вышли Бакаев, Ерохин, Мостовой — и пожалуйста, 2:0. Правда, играли пешком, спокойненько катали мяч, никаких скоростей...

— Это и настораживает.

— О таких победах говорят — выиграли на классе. У своих ворот ничего не позволили создать, а впереди из нескольких моментов выжали максимум. Думаю, с соперниками из второй половины таблицы будет то же самое.

— Ну а с топами?

— Вот на этот вопрос сегодня ни у кого нет ответа. Не забывайте, что денег у «Зенита» много, трансферное окно открыто до 14 сентября — наверняка вместо Малкома и Вендела привезут новых бразильцев. Но в любом случае команду ждет перестройка. А значит, у других клубов появляется шанс прервать гегемонию Петербурга.

— В Нижнем кто у «Зенита» был лучшим?

— Помимо Кассьерры я бы отметил Барриоса. В каждой команде должен быть футболист, который таскает рояль. Колумбийский опорник это делает с блеском. Все подчищает, совершает кучу отборов, обеспечивает баланс между атакой и защитой. Вот такого игрока и не хватает «Спартаку».

— А что ждет ЦСКА?

— Сейчас это не претендент на чемпионство. Если не будет качественного усиления, армейцы даже в тройку не попадут. Играть-то некому! Медину продали, с Карраскалем непонятная ситуация. Травмированы сразу три центральных защитника — Дивеев, Роша и Агапов...

— Обляков никак не восстановится...

— Вот-вот. Потерь много, сезон уже стартовал — а новичков как не было, так и нет! Когда ж их ждать? К пятому туру? Если клуб реально собирается бороться за золото, трансферы на вход нужны в межсезонье, а не в разгар чемпионата. Время-то на притирку тоже требуется. В общем, пока у армейцев все не слава богу.

— В Екатеринбурге еще и Акинфеев напортачил.

— Ну... Бывает. Я бы не стал винить Игоря в поражении. Он по-прежнему в порядке, фантастически стабилен. А две-три ошибки за год у любого вратаря случаются.

— Что ответите тем, кто накануне сезона пророчил чемпионство «Локомотиву»?

— Да ну, какое чемпионство... «Локо» еще работать и работать. Очень слабая оборона, нужен квалифицированный центральный защитник. Вспомните второй гол «Рубина» — когда Фамейе спокойно посадил Фассона на задницу и расстрелял Лантратова. Первый мяч тоже пропустили в простейшей ситуации. Разве может команда, претендующая на золото, так в обороне играть?!