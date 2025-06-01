Медведев: «Кержаков завершает карьеру, но остается в системе «Зенита»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев уточнил, что после завершения профессиональной карьеры вратарь Михаил Кержаков получит должность в системе клуба.
«Да, Михаил заканчивает и остается в системе клуба. Будет работать с вратарями», — цитирует Медведева «Спорт день за днем».
Контракт Кержакова с «Зенитом» действует до 30 июня 2025 года. Прощальным матчем для него может стать товарищеская игра с «Црвеной Звездой» 29 июня в Сочи.
В сезоне-2024/25 38-летний вратарь не провел ни одного официального матча за «Зенит».
Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе санкт-петербургского клуба он 7 раз становился чемпионом России, 3 раза выигрывал Кубок страны и 7 раз Суперкубок. За десять сезонов в «Зените» Кержаков в 138 матчах пропустил 119 голов, в 54 матчах сыграл на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -