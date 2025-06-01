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1 июня 2025, 15:12

Медведев: «Кержаков завершает карьеру, но остается в системе «Зенита»

Михаил Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев уточнил, что после завершения профессиональной карьеры вратарь Михаил Кержаков получит должность в системе клуба.

«Да, Михаил заканчивает и остается в системе клуба. Будет работать с вратарями», — цитирует Медведева «Спорт день за днем».

Контракт Кержакова с «Зенитом» действует до 30 июня 2025 года. Прощальным матчем для него может стать товарищеская игра с «Црвеной Звездой» 29 июня в Сочи.

В сезоне-2024/25 38-летний вратарь не провел ни одного официального матча за «Зенит».

Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе санкт-петербургского клуба он 7 раз становился чемпионом России, 3 раза выигрывал Кубок страны и 7 раз Суперкубок. За десять сезонов в «Зените» Кержаков в 138 матчах пропустил 119 голов, в 54 матчах сыграл на ноль.

Источник: «Спорт день за днем»
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Михаил Кержаков
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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