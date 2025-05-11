Дзюба повторил рекорд Лоськова в чемпионате России по системе «гол плюс пас»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба повторил рекорд экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова в чемпионате России по числу результативных действий.

В 28-м туре РПЛ Дзюба отдал результативную передачу в матче с «Ахматом» (3:2). По данным исследования «СЭ» и Спортса, теперь на счету 36-летнего футболиста 255 (169+86) очков в чемпионате России. Столько же за карьеру набрал Дмитрий Лоськов — 255 (120+135).

По данным Transfermarkt, у Дзюбы 271 (169+102) очко, у Лоськова — 265 (120+145).

В текущем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 20 матчей в РПЛ, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.