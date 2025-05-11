Футбол
11 мая, 15:10

Дзюба повторил рекорд Лоськова в чемпионате России по системе «гол плюс пас»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба повторил рекорд экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова в чемпионате России по числу результативных действий.

В 28-м туре РПЛ Дзюба отдал результативную передачу в матче с «Ахматом» (3:2). По данным исследования «СЭ» и Спортса, теперь на счету 36-летнего футболиста 255 (169+86) очков в чемпионате России. Столько же за карьеру набрал Дмитрий Лоськов — 255 (120+135).

По данным Transfermarkt, у Дзюбы 271 (169+102) очко, у Лоськова — 265 (120+145).

Дмитрий Лоськов и&nbsp;Артем Дзюба.Гранд-исследование «СЭ» и Спортса'' — мы пересчитали все (да, все!) ассисты Лоськова, Дзюбы и не только

В текущем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 20 матчей в РПЛ, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

Артем Дзюба
Дмитрий Лоськов
РПЛ
ФК Акрон
  • Pepe

    и много бегает 45 летних?

    11.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я знал, что у Дзюбы много завистников, но все же имейте совесть

    11.05.2025

  • с Урала

    сначала Грецки

    11.05.2025

  • с Урала

    Это вся статистика от СЭкса????..... Спортивная журналистика на коне! :grin::laughing::laughing: Во что же превратилось некогда уважаемое издание... ?! (вопрос риторический)

    11.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ему еще Овекина догонять)

    11.05.2025

  • Dostonbek Khamdamov

    красавчик, в 36 лет получше многих молодых

    11.05.2025

  • Djin Ignatov

    В нашем чемпионате на сегодня можно играть до 45 лет !

    11.05.2025

  • Vadim A.

    Дзюбе всяческий респект

    11.05.2025

  • sdf_1

    Дзюба вроде уже все рекорды переписал на своё имя. Или не все?

    11.05.2025

  • Пан Юзеф

    Дзюба классный, просто топчик

    11.05.2025

