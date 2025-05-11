Футбол
11 мая, 15:02

Семин — о 78-летии: «Никакой грусти — ни в коем случае!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, как отмечает свое 78-летие.

«День рождения — мой личный день, который провожу по-своему. Об этом знают только мои друзья! Отношусь к этому дню нормально, как к празднику. Никакой грусти — ни в коем случае!» — сказал Семин «СЭ».

Юрий Семин
  • Timka1401

    жаль что скоро помрёт

    11.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    с Днем Варенья!!! и главное здоровья

    11.05.2025

  • чуфар

    Юрий Палыч! С Днём Рождения! Здоровья,здоровья и еще раз здоровья!

    11.05.2025

  • SpartakSirius

    Юрий Палыч , с Днём Рождения ! Здоровья и долголетия Вам !

    11.05.2025

  • Строгий-но-справедливый

    С Днем рождения Палыча, - самого авторитетного кочегара Локомотива!

    11.05.2025

    • Орлов о Николиче: «У него игроки расцветают. Как бежит Глебов! Кордоба отлетел от Абдулкадырова!»

    Дзюба повторил рекорд Лоськова в чемпионате России по системе «гол плюс пас»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

