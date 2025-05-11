Семин — о 78-летии: «Никакой грусти — ни в коем случае!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, как отмечает свое 78-летие.

«День рождения — мой личный день, который провожу по-своему. Об этом знают только мои друзья! Отношусь к этому дню нормально, как к празднику. Никакой грусти — ни в коем случае!» — сказал Семин «СЭ».