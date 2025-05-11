«Факел» — «Локомотив»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Локомотива» на матч 28-го тура РПЛ.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенханджи, Альшин, Якимов, Ломовицкий, Квеквескири, Брахими, Ильин, Каштанов.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Погостнов, Лукас Фассон, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев, Раков.

Игра пройдет на стадионе «Факел» и начнется в 16.30 по московскому времени.