Гладилин: «Если «Локомотив» берет Дзюбу, это значит, что под него надо строить игру»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, как продление контракта с форвардом Артемом Дзюбой повлияет на «Локомотив».

«Дзюбу устроило предложение «Локомотива», они договорились и все. Тренер должен решать нужен ли Дзюба команде. Артем — своеобразный человек, он не только футболист, но и человек со своими взглядами на футбол. Галактионов — молодой тренер, и ему с Дзюбой будет непросто. Продлевая контракт, Галактионов должен быть уверен, что он с Артемом найдет взаимопонимание. Если клуб берет Дзюбу, это значит, что он должен всегда играть и под него надо строить игру», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

25 мая стало известно о том, что «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний нападающий провел 11 матчей в составе московского клуба, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.