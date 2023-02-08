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Сегодня, 14:45

Дзюба будет выступать за «Локомотив» под 7-м номером

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В Сети появилось фото нападающего Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова перед презентацией в качестве новых футболистов «Локомотива».

Судя по фотографии, опубликованной в Telegram-канале Locomotive Supporters, Дзюба будет выступать за московскую команду под 7-м номером, а Смольников — под 8-м.

Артем Дзюба и Игорь Смольников. Фото Telegram-канал Locomotive Supporters
Артем Дзюба и Игорь Смольников. Фото Telegram-канал Locomotive Supporters
Фото Telegram-канал Locomotive Supporters

Во вторник, 7 февраля стало известно, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23 и будут получать в клубе 2,5 миллиона рублей в месяц.

В среду, 8 февраля, оба футболиста прошли медицинское обследование для завершения перехода в команду.

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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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