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Сегодня, 14:34

Федун поздравил Тедеско с назначением в сборную Бельгии: «Жалко, что мы поработали вместе так мало!»

Константин Белов
Корреспондент
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Леонид Федун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало», — сказал Федун «СЭ».

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по июнь 2021 года. Под его руководством команда становилась серебряным призером чемпионата России.

Доменико Тедеско. Тедеско в Бельгии — огромный риск. Почему у него не получилось в «Лейпциге» и что ждет в сборной

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Леонид Федун
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