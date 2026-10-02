Жезуш о конфликте с Роналду: «Всегда считал, что правила одинаковы для всех»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш после победы над Данией (4:2) в 3-м туре Лиги наций признался, что не пересмотрел своих взглядов после скандала вокруг отъезда Криштиану Роналду из расположения команды.

Перед игрой 41-летний форвард уехал из расположения сборной после объявления о том, что он не сыграет против Дании. До этого Роналду провел на скамейке всю игру против Норвегии (2:1).

— Заставило ли произошедшее вас что-то переосмыслить?

— Нет, совершенно. Есть статусные игроки, но правила одинаковы для всех. Я всегда так считал на протяжении всей карьеры и продолжу так считать», — приводит слова Жезуша Record.

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«Команда коллективно верит в то, что делает. Для меня это был наш лучший матч на данный момент, что нормально, потому что у нас уже было больше времени на работу. Мне удалось поработать над позиционной атакой. Гол Гонсалу Рамуша — великолепный гол после позиционной атаки, как и гол Феликса. Все знают, что нам нужно прибавлять во всех пяти фазах игры. Это была большая победа, и мы забили отличные голы», — добавил Жезуш.

Жезуш возглавил сборную Португалии летом 2026 года. Под его руководством команда одержала три победы в трех матчах.

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