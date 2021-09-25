Джикия высказался о решении Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Уфой» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ оценил игру форварда соперника Гамида Агаларова, а также ответил на вопросы о сборной России.
27-летний Джикия также высказался о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду на октябрьские игры отбора ЧМ-2022.
— Общались с Валерием Карпиным после сбора?
— Нет.
— Изменил как-то подход к себе после сборной России?
— Возможно, что-то поменялось. Но не мне же говорить о себе. Считаю, что все так же. Стараюсь профессионально относится к себе и здоровью. Иногда задерживаюсь на стадионе для восстановления, как это и было много раз.
— Тебя удивил отказ Дзюбы играть за сборную?
— Я узнал об этом в раздевалке. Я видел расширенный список, а потом через пару часов вышла новость об Артеме. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Рад, что попал в расширенный список. Хочется профессионально сыграть со «Спартаком» эти две игры, а потом поехать в сборную, где тоже очень важные игры.
— Как оценишь Гамида Агаларова из «Уфы»?
— Он хороший нападающий. Забил восемь мячей. Смотрел его нарезку перед игрой. Он огромный молодец. Заслуженно попал в расширенный список. Желаю ему здоровья. Надеюсь, будет прогрессировать и прибавлять, — сказал Джикия.
8 октября в Казани сборная России сыграет против Словакии. 11 октября команда Карпина в Мариборе встретится со Словенией.
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