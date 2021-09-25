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Джикия высказался о решении Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России

22:52
Артем Дзюба и Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба и Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Уфой» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ оценил игру форварда соперника Гамида Агаларова, а также ответил на вопросы о сборной России.

27-летний Джикия также высказался о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду на октябрьские игры отбора ЧМ-2022.

— Общались с Валерием Карпиным после сбора?

— Нет.

— Изменил как-то подход к себе после сборной России?

— Возможно, что-то поменялось. Но не мне же говорить о себе. Считаю, что все так же. Стараюсь профессионально относится к себе и здоровью. Иногда задерживаюсь на стадионе для восстановления, как это и было много раз.

— Тебя удивил отказ Дзюбы играть за сборную?

— Я узнал об этом в раздевалке. Я видел расширенный список, а потом через пару часов вышла новость об Артеме. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Рад, что попал в расширенный список. Хочется профессионально сыграть со «Спартаком» эти две игры, а потом поехать в сборную, где тоже очень важные игры.

— Как оценишь Гамида Агаларова из «Уфы»?

— Он хороший нападающий. Забил восемь мячей. Смотрел его нарезку перед игрой. Он огромный молодец. Заслуженно попал в расширенный список. Желаю ему здоровья. Надеюсь, будет прогрессировать и прибавлять, — сказал Джикия.

8 октября в Казани сборная России сыграет против Словакии. 11 октября команда Карпина в Мариборе встретится со Словенией.

Спартак — Уфа

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

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