Джикия высказался о решении Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Уфой» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ оценил игру форварда соперника Гамида Агаларова, а также ответил на вопросы о сборной России.

27-летний Джикия также высказался о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду на октябрьские игры отбора ЧМ-2022.

— Общались с Валерием Карпиным после сбора?

— Нет.

— Изменил как-то подход к себе после сборной России?

— Возможно, что-то поменялось. Но не мне же говорить о себе. Считаю, что все так же. Стараюсь профессионально относится к себе и здоровью. Иногда задерживаюсь на стадионе для восстановления, как это и было много раз.

— Тебя удивил отказ Дзюбы играть за сборную?

— Я узнал об этом в раздевалке. Я видел расширенный список, а потом через пару часов вышла новость об Артеме. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Рад, что попал в расширенный список. Хочется профессионально сыграть со «Спартаком» эти две игры, а потом поехать в сборную, где тоже очень важные игры.

— Как оценишь Гамида Агаларова из «Уфы»?

— Он хороший нападающий. Забил восемь мячей. Смотрел его нарезку перед игрой. Он огромный молодец. Заслуженно попал в расширенный список. Желаю ему здоровья. Надеюсь, будет прогрессировать и прибавлять, — сказал Джикия.

8 октября в Казани сборная России сыграет против Словакии. 11 октября команда Карпина в Мариборе встретится со Словенией.