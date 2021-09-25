Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей физической форме и общей готовности команды после матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уфой» (2:0).

— Пошли хорошие матчи, хороший ритм. До сборной осталось две игры, а после нас ждет хороший и плотный график с хорошими клубами, с первой пятеркой. Там и «Зенит», и «Динамо», и «Краснодар». Понятное дело, что будет тяжело. Надо к этому профессионально отнестись и готовиться от игры к игре.

— После дерби была критика в адрес обеих команд. Это справедливо?

— Я не знаю, как критиковали. Все спокойно, от игры к игре.

— Умяров и Литвинов как-то заставляют вас менять игру?

— Не скажу, что мы перестроились. Понятно, что у Зобнина и Хендрикса травмы. У нас большая команда, и ребята вышли. Если им нужна моя помощь, то я постараюсь им дать ее. Они проделывают достаточно хорошую работу. Надеюсь, они будут прибавлять.

— С чем связываешь низкую реализацию «Спартака»?

— Не могу ответить на этот вопрос.

Также Джикия поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против «Наполи».

— Есть версия, что «Спартак» в этой Лиге Европы может не выиграть ни одной игры.

— Будем надеяться, что у нас все получится. Будем играть.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые поднялись на восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» занимает 13-е место, имея в активе 8 очков.

Матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября в 19:45 по московскому времени.