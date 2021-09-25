Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев после победы красно-белых над «Уфой» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ призвал болельщиков вспомнить историю клуба.

«Нам нельзя расслабляться ни на день, каждый матч, как последний. Впереди Лига Европы. Отступать некуда и в чемпионате России. Все, кто причастен к этому клубу, нужно проникнуться той историей (провал «Спартака» в 70-х, а потом подъем с Ярцевым — прим. «СЭ). Многие говорят, что та история закончилась много-много лет назад, а сейчас другие времена, но «Спартак» есть «Спартак». Это не просто клуб. Его любят за другое. Даже если бы мы выиграли пять матчей подряд со счетом 1:0 и у нас не было бы игры, я не думаю, что болельщики были бы удовлетворены этим. Мы становились за 80-е годы всего два раза чемпионами: в 87-м с Бесковым, в 89-м с Романцевым», — сказал Мацуев «СЭ».

Мацуев также напомнил, что в 80-е годы армия фанатов «Спартака» болела не за результат, это было паломничество.

«Это была совершенно другая история. Болели за непредсказуемость, за те паузы, импровизацию в «Спартаке». Мы все прекрасно понимаем, что сейчас довлеет результат, но напомню, что игра «Спартака» чуть большее, чем это. Игра «Спартака» — это театр с чувством импровизации, с забеганиями и паузами. Нам не нужны просто тупые результаты 1:0. Мы, конечно, хотим всегда побеждать, но гораздо важнее та игра, которая радовала бы болельщиков, которых у «Спартака», я уверен, наибольшее количество в стране. Желаю нашим игрокам, тренерам и болельщикам выйти из этой ситуации с достоинством и получать удовольствие от игры», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» с 10 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 12-я строчка и 8 баллов.