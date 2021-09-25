Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мацуев — о победе «Спартака» над «Уфой»: «Нельзя расслабляться. Каждый матч, как последний»

23:20
Денис Мацуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Мацуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев после победы красно-белых над «Уфой» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ призвал болельщиков вспомнить историю клуба.

«Нам нельзя расслабляться ни на день, каждый матч, как последний. Впереди Лига Европы. Отступать некуда и в чемпионате России. Все, кто причастен к этому клубу, нужно проникнуться той историей (провал «Спартака» в 70-х, а потом подъем с Ярцевым — прим. «СЭ). Многие говорят, что та история закончилась много-много лет назад, а сейчас другие времена, но «Спартак» есть «Спартак». Это не просто клуб. Его любят за другое. Даже если бы мы выиграли пять матчей подряд со счетом 1:0 и у нас не было бы игры, я не думаю, что болельщики были бы удовлетворены этим. Мы становились за 80-е годы всего два раза чемпионами: в 87-м с Бесковым, в 89-м с Романцевым», — сказал Мацуев «СЭ».

Мацуев также напомнил, что в 80-е годы армия фанатов «Спартака» болела не за результат, это было паломничество.

«Это была совершенно другая история. Болели за непредсказуемость, за те паузы, импровизацию в «Спартаке». Мы все прекрасно понимаем, что сейчас довлеет результат, но напомню, что игра «Спартака» чуть большее, чем это. Игра «Спартака» — это театр с чувством импровизации, с забеганиями и паузами. Нам не нужны просто тупые результаты 1:0. Мы, конечно, хотим всегда побеждать, но гораздо важнее та игра, которая радовала бы болельщиков, которых у «Спартака», я уверен, наибольшее количество в стране. Желаю нашим игрокам, тренерам и болельщикам выйти из этой ситуации с достоинством и получать удовольствие от игры», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» с 10 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 12-я строчка и 8 баллов.

Спартак — Уфа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Энтони Джошуа — Александр Усик: где смотреть прямую трансляцию боя
Александр Поветкин: «Буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил»
«Будь я на трибунах, реагировал бы так же, как и болельщики. Я сам за «Спартак» с детства». Бакаев — о критике фанатов и сборной России
«Бальзам на душу. Усик заговорил на украинском языке». Что пишут на Украине СМИ о поединке с Джошуа
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр