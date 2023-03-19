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19 марта, 13:25

Джикия выбыл на три недели и пропустит матчи сборной России с Ираном и Ираком

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия выбыл на три недели из-за мышечной травмы, которую получил в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Джикия покинул поле на 76-й минуте встречи из-за повреждения.

«Наш капитан Георгий Джикия прошел обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернется в строй через 3 недели. Желаем Георгию успешного восстановления и ждем возвращения на поле!» — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Таким образом, Джикия из-за травмы пропустит матчи сборной России против Ирака (23 марта) и Ирана (26 марта). Также футболист с большой долей вероятности не сыграет в матчах «Спартака» против «Ахмата» (21-й тур РПЛ, 1 апреля), «Урала» (полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, 5 апреля) и «Динамо» (22-й тур РПЛ, 8 апреля).

В сезоне-2022/23 29-летний защитник принял участие в 26 матчах «Спартака» во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

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Георгий Джикия
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
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Г
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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