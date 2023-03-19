Юран — о натурализации игроков: «Давайте закроем спортивные школы, и будут играть одни легионеры в РПЛ»
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что думает о натурализации футболистов.
«Что касается гражданства — ну, хорошо, нравится им [легионерам] наша страна. Что касается игры за сборную России: мы же не Люксембург или Швейцария — маленькие страны. Мы — Россия, самоуважение быть должно. Нужно сейчас заняться своим хозяйством, у нас раньше было много хороших игроков. Давайте тогда закроем спортивные школы, и будут играть одни легионеры в РПЛ и сборной России. У нас большая страна, развивайте регионы! Ничего личного, но я не понимаю эту натурализацию спортсменов — надо воспитывать своих! Для этого есть все возможности», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.
В феврале этого года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.
Ранее сообщалось, что аргентинский форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре тоже хочет получить российский паспорт и играть за сборную России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4