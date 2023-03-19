Юран — о натурализации игроков: «Давайте закроем спортивные школы, и будут играть одни легионеры в РПЛ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что думает о натурализации футболистов.

«Что касается гражданства — ну, хорошо, нравится им [легионерам] наша страна. Что касается игры за сборную России: мы же не Люксембург или Швейцария — маленькие страны. Мы — Россия, самоуважение быть должно. Нужно сейчас заняться своим хозяйством, у нас раньше было много хороших игроков. Давайте тогда закроем спортивные школы, и будут играть одни легионеры в РПЛ и сборной России. У нас большая страна, развивайте регионы! Ничего личного, но я не понимаю эту натурализацию спортсменов — надо воспитывать своих! Для этого есть все возможности», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

В феврале этого года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре тоже хочет получить российский паспорт и играть за сборную России.