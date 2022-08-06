Илья Помазун: «Шалимов скоро покинет «Урал»? Без понятия»

Голкипер «Урала» Илья Помазун в интервью «СЭ» рассказал подробности матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

— В первом тайме создавали зоны, которые «Спартак» хорошо перекрывал. Получилось так, что было много проникающих передач. Наши ошибки тоже произошли, с которых пропустили. Перестроились в четыре защитника, больше атаковать начали. Понятное дело, «Спартак» опустился, больше начали действовать в контратаках, а у нас полумоменты начали появляться.

— По вашим воротам нанесли около 83 ударов за четыре тура?

— Хорошая практика. Недоволен своей игрой, потому что 1:10. Надо работать, чтобы пытаться хоть как-то отбивать, чтобы было меньше количество того, что залетало.

Шалимов скоро покинет «Урал»? Без понятия. Конечно, у нас есть вера выходить на каждую игру и побеждать. Потому что у нас такая ситуация, что мы на последнем месте, нужно кровь из носу набирать очки в любом матче. Будем надеяться, что с «Факелом» у нас получится, — сказал Помазун «СЭ».