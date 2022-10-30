Довбня о низкой результативности нападающих «Торпедо»: «Задайте этот вопрос им»

Вратарь «Торпедо» Александр Довбня ответил на вопросы после матча против «Спартака» (0:1) в 15-м туре РПЛ.

— Как команда приспосабливается к Талалаеву? Понимает уже его требования?

— Конечно.

— Когда была игра «Спартака» против СКА-Хабаровска, и вы еще играли там, был 71 удар по воротам, 26 из них пришлись в створ — и всего один гол. Сегодня было что-то похожее. Согласны, что «Спартак» — чисто ваш клиент?

— Не знаю, так складываются обстоятельства, возможно. Не могу сказать, так как все мы настраиваемся на каждую игру, в том числе и я. Мы обыграли в предыдущий играх ЦСКА, «Сочи», без разницы. Получается так, не знаю.

— Когда в конце вы побежали в штрафную «Спартака», Талалаев показывал: «Давай, давай, вперед». Насколько вы вообще это отрабатываете, когда команда проигрывает в один мяч? Или это была чистая импровизация?

— Чистая импровизация.

— Хоть раз на тренировке получалось так забить?

— Получалось. Если бы сегодня получилось, было бы супер.

— Почему нападающие «Торпедо» не то что не забивают, а не создают моменты?

— Задайте этот вопрос нападающим.

— А вы как думаете?

— Мне кажется, что мы играем впереди не так агрессивно, как должны. А так, мы плюс-минус выполняем тренерскую установку. Мне кажется, есть прогресс, просто прошло очень мало времени. Но мы стараемся.