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Довбня о низкой результативности нападающих «Торпедо»: «Задайте этот вопрос им»

Вратарь «Торпедо» Довбня ответил на вопрос о низкой результативности нападающих клуба
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Вратарь «Торпедо» Александр Довбня ответил на вопросы после матча против «Спартака» (0:1) в 15-м туре РПЛ.

— Как команда приспосабливается к Талалаеву? Понимает уже его требования?

— Конечно.

— Когда была игра «Спартака» против СКА-Хабаровска, и вы еще играли там, был 71 удар по воротам, 26 из них пришлись в створ — и всего один гол. Сегодня было что-то похожее. Согласны, что «Спартак» — чисто ваш клиент?

— Не знаю, так складываются обстоятельства, возможно. Не могу сказать, так как все мы настраиваемся на каждую игру, в том числе и я. Мы обыграли в предыдущий играх ЦСКА, «Сочи», без разницы. Получается так, не знаю.

— Когда в конце вы побежали в штрафную «Спартака», Талалаев показывал: «Давай, давай, вперед». Насколько вы вообще это отрабатываете, когда команда проигрывает в один мяч? Или это была чистая импровизация?

— Чистая импровизация.

— Хоть раз на тренировке получалось так забить?

— Получалось. Если бы сегодня получилось, было бы супер.

— Почему нападающие «Торпедо» не то что не забивают, а не создают моменты?

— Задайте этот вопрос нападающим.

— А вы как думаете?

— Мне кажется, что мы играем впереди не так агрессивно, как должны. А так, мы плюс-минус выполняем тренерскую установку. Мне кажется, есть прогресс, просто прошло очень мало времени. Но мы стараемся.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Оренбург – Факел
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29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
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Краснодар – Зенит
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